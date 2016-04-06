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نائب وزير الإسكان: 40% من مساحة المدن بمصر غير مخططة

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نائب وزير الإسكان: 40% من مساحة المدن بمصر غير مخططة نائب وزير الإسكان: 40% من مساحة المدن بمصر غير مخططة
قال الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، إن 40% من مساحة المنطقة العمرانية والمدن فى غير مخططة.

وأشار درويش، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن تطوير هذه المساحات يمكن أن يتحقق من خلال عدة إجراءات، فى مقدمتها التصدى لظاهرة المبانى المخالفة، ومنع ظاهرة الهجرة من الريف للمدن.

وأضاف درويش، أن الدولة لا يمكن بمفردها أن تقضى على ظاهرة العشوائيات، إلا من خلال تضافر جميع الجهود والمتمثلة فى والمجتمع المدنى، موضّحًا أن عدد المناطق العشوائية غير الآمنة وصل لـ351 منطقة.

وأوضح نائب وزير الإسكان، أن صندوق تطوير العشوائيات يسعى للانتهاء من تطوير هذه المناطق قبل نهاية 2017، من خلال توقيع عدد من البروتوكولات مع المحافظات، ومؤسسات المجتمع المدنى.
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مصر 365

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