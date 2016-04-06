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محمد الباز لـ"خالد صلاح":الطب الشرعى رجح وفاة الشاب الإيطالى بسبب "التعذيب"

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محمد الباز لـ"خالد صلاح":الطب الشرعى رجح وفاة الشاب الإيطالى بسبب "التعذيب" محمد الباز لـ"خالد صلاح":الطب الشرعى رجح وفاة الشاب الإيطالى بسبب "التعذيب"
قال الكاتب الصحفى محمد الباز، رئيس التحرير التنفيذى لـ"البوابة نيوز"، إنه عند سؤال الطب الشرعى بشأن وفاة الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، أجاب بأن الأرجح فى سبب الوفاة هو"التعذيب".

وأضاف "الباز"، فى تصريحاته للكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية النهار، أن الوفد المصرى سيسلم نظيره الإيطالى نحو ألفى صفحة من التحقيقات فى قضية "ريجينى"، مشيرًا إلى أن هناك تضارب بين الروايات والتصريحات تزيد قضية "ريجينى" تعقيدًا.


>- خالد صلاح يكشف سبب أزمة القضاء بـ"على هوى مصر":تصنيف القضاة بعد إشرافهم على الانتخابات البرلمانية..ويؤكد: القاضى صار خصما نتيجة الطعون..ويطالب وزير العدل بإعادة النظر فى أسباب توريط"رجال العدالة" سياسيا
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