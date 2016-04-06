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وضع حجر الأساس للسفارة المصرية الجديدة فى العاصمة الصومالية مقديشيو

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وضع حجر الأساس للسفارة المصرية الجديدة فى العاصمة الصومالية مقديشيو وضع حجر الأساس للسفارة المصرية الجديدة فى العاصمة الصومالية مقديشيو
قال السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أنه تم وضع حجر الأساس لسفارة الجديدة بالعاصمة الصومالية مقديشيو خلال الزيارة التى يقوم بها حالياً وفد مصرى برئاسته إلى الصومال.

وأضاف مساعد وزير الخارجية فى بيان له، أن محافظ مقديشيو قام بناءً على توجيه من الرئيس الصومالى بتخصيص قطعة أرض فى موقع متميز بقلب العاصمة الصومالية لتشييد سفارة مصرية، حيث قام مساعد وزير الخارجية يرافقه وزير شئون رئاسة الجمهورية الصومالى، ونائب وزير الخارجية بوضع حجر الأساس لمبنى السفارة المصرية.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن الجانبين المصرى والصومالى تبادلا خلال المناسبة الإعراب عن العمق التاريخى للعلاقات بين الشعبين والبلدين، والتأكيد على الأهمية الإستراتيجية والمصالح المشتركة للجانبين، والتطلع إلى أن تكون هذه الخطوة وزيارة الوفد المصرى إلى الصومال قوة دفع جديدة على مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين.


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