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اتحاد الكرة: الدولة لديها رغبة شديدة فى عودة الجماهير للمدرجات

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اتحاد الكرة: الدولة لديها رغبة شديدة فى عودة الجماهير للمدرجات اتحاد الكرة: الدولة لديها رغبة شديدة فى عودة الجماهير للمدرجات
أكد محمود الشامى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن وزارتى الداخلية، والرياضة، لديهما رغبة شديدة فى إعادة الجماهير للمدرجات فى أسرع وقت ممكن، خاصة بعد نجاح تجربة مباراة منتخب ونيجيريا، التى أقيمت فى استاد برج العرب وسط حضور جماهير يقترب من 65 ألف مشجع.

وأوضح عضو الجبلاية، خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة "ONTV"، أن الجلسة التى عقدت مع قيادات الداخلية، وعلى رأسهم اللواء محمود يسرى مساعد أول وزير الداخلية، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أسفرت عن الاتفاق على حضور أعداد محدودة من الجماهير المباريات الدولية للمنتخب، وكذلك مباريات الأندية فى بطولات أفريقيا، على أن يتم بيع التذاكر عن طريق الإنترنت، مؤكداً أن تلك الطريقة ستمنع تجاوزات بعض الجماهير المشاغبة، وستسهل ضبط أى فرد يخرج عن القانون، نظراً لتسجيل بيانات جميع الحاضرين فى المدرجات، قبل أن يحصل على التذكرة.


>وزير الرياضة يتفق مع"الداخلية"على عودة الجماهير للمباريات الدولية وأفريقيا
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مصر 365

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