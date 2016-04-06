رئيس حكومة كردستان العراق يطلب من وفد أمريكى تأمين الأسلحة للبيشمركة

>طلب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزانى، فى أربيل أمس الثلاثاء، من مسئول الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى ايد رويس والوفد المرافق له، تأمين الأسلحة الحديثة والمتطورة لقوات "البيشمركة" الكردية.

وبحث بارزانى الوفد الأمريكى جهود الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، وأكد الوفد الدعم الإنسانى للإقليم وقوات البيشمركة التى تقاتل "داعش"، منوها بموقف شعب وحكومة كردستان فى استقبال وإيواء النازحين واللاجئين الهاربين من قبضة الإرهاب.

وأكد بارزانى أن "البيشمركة" بحاجة إلى دعم أكبر من دول العالم وخاصة الولايات المتحدة لدعم جهود حربها ضد "داعش"، مؤكداً ضرورة تأمين الأسلحة الحديثة والمتطورة لقوات البيشمركة لتمكينها من تحقيق النصر النهائى على الإرهابيين.

وشدد بارزانى على ضرورة إعطاء الإقليم حصته من القروض الدولية الممنوحة للعراق، وقال: إن الإقليم يتطلع إلى الدول الصديقة والمجتمع الدولى والشركات والمستثمرين لتقديم يد العون له والعمل بتشغيل رؤوس أموالهم بكردستان.

ولفت رئيس وزراء كردستان إلى الأزمة المالية التى واجهها الإقليم بسبب انخفاض أسعار النفط والحرب على "داعش"، مطالبا المجتمع الدولى بمساعدة الإقليم لاجتياز الأزمة الراهنة.

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