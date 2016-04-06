الرئيس اليمني: مواقف خادم الحرمين أسست لواقع عربي يحمي المصالح الأخوية

ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ودور المملكة العربية السعودية الداعمة والمساندة لبلاده من خلال مواقفها المشرفة في مختلف المراحل والظروف.

وقال خلال لقائه أمس في الرياض سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومبعوث الأمين العام ورئيس البعثة لدى اليمن الدكتور عبدالعزيز العويشق، إن "مواقف خادم الحرمين الشريفين استطاعت تغيير مجرى الأحداث وتأسيس لواقع عربي جديد يحمي اللحمة الواحدة والمصالح الأخوية المشتركة".

كما أشاد الرئيس اليمني خلال اللقاء بدور وحضور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المشهد السياسي ببلاده، ومد يد العون والسلام للشعب اليمني، مضيفا أن "دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن كانت حاضرة في مد يد العون والسلام لأشقائهم في اليمن وهذا ما تجسد من خلال المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي مثلت طوق نجاة ومخرج سلام ووئام لمختلف الأطراف اليمنية".

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الرئيس اليمني، قدم خلال اللقاء الذي حضره نائبه، الفريق علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر- صورة موجزة عن واقع المشهد اليمني منذ العام2011 حتى الوقت الراهن، لافتا الإنتباه إلى أن المشهد اليمني "مليء بالأحداث والمتغيرات والتطورات على مختلف الصعد".

وجدد هادي، تأكيده رغبة السلطات الشرعية في تحقيق السلام المرتكز على الأسس ومرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار الأممي 2216، مشيراً إلى أن السلام هو خيار السلطات الشرعية الذي تحّملت في سبيله الكثير من المصاعب والتحديات لبلوغه الذي يتطلع الى تحقيق غايات الشعب اليمني من خلال محادثات الكويت المقبلة.