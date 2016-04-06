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الملك يوافق على استقلالية الاتحادات الرياضية

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الملك يوافق على استقلالية الاتحادات الرياضية الملك يوافق على استقلالية الاتحادات الرياضية

    أصبح بإمكان الاتحادات الرياضية تأسيس روابط رياضية تكون ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تختص بإدارة وتنظيم المسابقات الرياضية المقبلة بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على طلب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب، على أن تستقل كل رابطة رياضية وفق نظام أساسي يصيغه الاتحاد ذو العلاقة ويحدد من خلاله أغراضه وصلاحياته وطريقة عمله وإداراته.

وقال الرئيس العام: «تمارس الروابط أعمالها بصفة تجارية تتيح لها استثمار مواردها وتأسيس الشركات المحققة لذلك وفقاً لنظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة، واستقلالية الاتحادات الرياضية كونها تعمل وفق الميثاق الأولمبي وعدم اعتبارها جهات حكومية».

تأسيس شركات وروابط ذات شخصية اعتبارية وذمم مالية مستقلة

وعبر عبدالله بن مساعد عن تقديره لموافقة مجلس الوزراء مؤكداً على دور هذا القرار في دعم الاتحادات الرياضية ومنحها الصلاحيات المناسبة لتحقيق أهدافها وفقاً للميثاق الأولمبي وفتح المجال أمامها لزيادة مواردها واستثماراتها بما ينعكس إيجاباً على أدائها وتفعيل أدوارها وقال: «هذه الموافقة تجسد ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم ورعاية واهتمام من الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-».

ووجه الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية الاتحادات الرياضية للبدء في تنفيذ العمل بذلك.

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