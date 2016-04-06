خادم الحرمين: توفير السكن الملائم للمواطنين من أولوياتنا.. ومحل اهتمامي الشخصي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان في القطاعين الحكومي والخاص.

الدولة اعتمدت ميزانيات ضخمة وشجعت على الاستثمار وتحفيز ملاك الأراضي على سد الاحتياج المتزايد للسكن

ووجه خادم الحرمين كلمة قال فيها: إن دولتكم ولله الحمد والمنة تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة عليها، وستواصل - بحول الله وقوته - البناء وإكمال هذه المسيرة بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة.

نسير على خطى النمو والتطور.. وسنواصل البناء وإكمال المسيرة بالتنمية الشاملة والمتوازنة

إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولياتنا وهو محل اهتمامي الشخصي، وما صدر مؤخراً من تنظيمات وقرارات يصب في هذا الاتجاه، فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة. لقد شجعت الدولة الاستثمار في هذا المجال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن. وفي هذا الصدد أود التنويه بما يقوم به الإخوة في وزارة الإسكان من جهود، مؤكداً أهمية استمرار الوزارة والقطاعات المشاركة لها بالسعي لتحقيق الأهداف والخطط المرسومة لتوفير السكن المناسب لأبنائنا المواطنين.