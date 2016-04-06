استشهاد العقيد كتاب الحمادي بعد تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول

استيقظت محافظة الدوادمي صباح أمس، على فاجعة استشهاد العقيد كتاب الحمادي، الذي قُتل غدراً اثر تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول، أثناء توجهه إلى مقر عمله بمحافظة القويعية.

وفيما باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات ضبط الجريمة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية. زارت "الرياض" منزل الشهيد حيث التقت اخاه شاهر الحمادي، الذي أكد أن أخاه العقيد كتاب شهيد الوطن بأكمله وليس شهيد أسرته فحسب، وظل حتى استشهاده عاملاً بإخلاص لحماية دينه ووطنه. وقال عم الشهيد سعود بن كتاب الحمادي: "إن ابن أخيه الشهيد كتاب، ضحية من ضحايا الفئة الضالة التي ستنال جزاؤها في الدنيا قبل الآخرة، مؤكداً في الوقت ذاته قدرة الجهات الأمنية على الإطاحة بهؤلاء القتلة، فيما أوضح ابن عم الشهيد ماجد، أن الشهيد من المشهود لهم بالخير والصلاح وحبه للجميع واحترام الجميع له. وسيشيع أهالي محافظة الدوادمي والمراكز التابعة لها اليوم الأربعاء الشهيد الحمادي، وسيصلى عليه بعد صلاة الظهر بجامع الراجحي في الدوادمي.