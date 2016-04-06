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"الثقافى الألمانى" بالإسكندرية ينظم غدا أمسية الألعاب الرياضية الإلكترونية

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"الثقافى الألمانى" بالإسكندرية ينظم غدا أمسية الألعاب الرياضية الإلكترونية "الثقافى الألمانى" بالإسكندرية ينظم غدا أمسية الألعاب الرياضية الإلكترونية
ينظم المعهد الثقافى الألمانى "جوته" بالإسكندرية أمسية الألعاب التى يطلقها المعهد فى الخميس الأول من كل شهر، ويبدأ غدا الخميس المقبل بمقر المعهد بالأزاريطة.

وتشمل أمسية الألعاب اكتشاف لبعض الألعاب الإلكترونية الجديدة من خلال المجموعات المشاركة والتعرف على كل ما هو جديد فى عالم الإلكترونيات والإصدارات الجديدة والابتكارات فى عالم الألعاب، ويسمح المعهد الثقافى الألمانى بالحضور لجميع الأعمار.

يأتى ذلك ضمن خطة المعهد الثقافية خلال شهرى أبريل ومايو بتنظيم الأمسية مرة شهرياً لرواد المعهد.


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