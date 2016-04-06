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إبراهيم نور الدين يكشف لـ في الجول: سأتقدم بشكوى ضد مرتضى بسبب التجاوزات

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إبراهيم نور الدين يكشف لـ في الجول: سأتقدم بشكوى ضد مرتضى بسبب التجاوزات إبراهيم نور الدين يكشف لـ في الجول: سأتقدم بشكوى ضد مرتضى بسبب التجاوزات

قرر إبراهيم نور الدين الحكم الدولي الذي أدار مباراة الزمالك والإسماعيلي يوم الاثنين تقديم شكوى لاتحاد الكرة المصري ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وحل الإسماعيلي ضيفا على الزمالك ضمن الجولة 23 من الدوري المصري وانتصر بهدف دون مقابل.

ويشعر الحكم الدولي بالغضب الشديد بسبب التجاوزات التي قالها مرتضى منصور وتم نشرها عبر الموقع الرسمي للزمالك يوم الثلاثاء والتي يتواجد بها بعض السباب لشخصه.

وكشف إبراهيم نور الدين في تصريحات لـFilGoal.com يوم الثلاثاء أنه يسعى لتقديم شكواه قبل سفره إلى مالى لإدارة مباراة الملعب المالي وزيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا لحفظ حقوقه الادبية.

وأضاف "سأقوم بتجميع كل مقاطع الفيديو التي يسبني فيها رئيس الزمالك لأرفقها مع الشكوى".

إبراهيم نور الدين لـ في الجول: ما يحدث للحكام لم أشاهده إلا في مصر

يذكر ان عناصر التحكيم تلقى هجوما شديدا في الأونة الأخيرة بالدوري المصري، وهو ما يراه جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أمرا طبيعيا مع اقتراب المسابقة من الأمتار الأخيرة.

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