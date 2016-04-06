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ضبط عامل بالمطار حاول تمرير 20 ألف دولار لصالح راكبين متجهين للصين

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ضبط عامل بالمطار حاول تمرير 20 ألف دولار لصالح راكبين متجهين للصين ضبط عامل بالمطار حاول تمرير 20 ألف دولار لصالح راكبين متجهين للصين
تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح، من ضبط أحد العاملين بإحدى الشركات الخارجية العاملة بالمطار حاول تمرير مبلغ مالى لصالح راكبين مسافرين إلى كوانزو بالصين.

وأكد مصدر بالمطار، أن خدمة تأمين الركاب اشتبهت في العامل وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ 20 ألف دولار، واعترف العامل أنه اتفق مع الراكبين على أن يسلمهم المبلغ المالى داخل صالة السفر بعد مرورهما من جهاز الكشف، حيث ينص القانون بمخالفة انتقال النقد الأجنبى والذي يسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار فقط، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

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