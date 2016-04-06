ضبط 5 آلاف و472 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل مخزن بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد ضبط "عماد.ف"، 41 سنة صاحب مخزن مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالمنيا، وذلك لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته مستحضرات تجميل بدون فواتير ومجهولة المصدر.

وتم ضبط 5 آلاف 472 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة مجهولة المصدر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6861 لسنة 2016 جنح قسم المنيا.

أمن المنيا يكثف جهوده لإعادة تلميذ اختطف تحت تهديد السلاح بمطاى