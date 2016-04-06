اعتماد دليل معايير الترخيص للمخيمات السياحية

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ الأمانات باعتماد دليل معايير الترخيص للمخيمات البيئية السياحية من خلال تضمين معايير الأمن والسلامة والمعايير الفنية والبيئية والتشغيلية.

والمتضمن وثيقة إجراء موحد توضح مهام الجهات الحكومية المشرفة لتطبق في كافة المخيمات البيئية والتي تستخدم بغرض الاستثمار.

ويتضمن الدليل كافة اشتراطات وإجراءات الترخيص لهذا النشاط، ليكون قناة التواصل الأولى فيما بين الجهات الحكومية المانحة الترخيص وبين المستثمر، بما يضمن وضوح الالتزامات وشفافية الإجراءات.

وحدد الدليل اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية في استقبال طلب تأسيس وإنشاء مخيم بيئي سياحي وعرض الإجراءات المتَّبعة والمتطلبات اللازمة للتأسيس، والاشتراطات الخاصة بالمستثمر.

كما تضمنت إصدار رخصة البناء حسب الأنظمة والتعليمات 54 إضافة لدور البلديات في المتابعة لضمان سلامة الصحة العامة والبيئة والمباني، واعتماد طلبات الترخيص بالمخيمات البيئية السياحية من حيث ملاءمة الموقع مع توافر الاشتراطات البلدية.