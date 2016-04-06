مباحثات بين المنظمة العربية للهلال الأحمر و«الإيسيسكو» لتعليم أبناء اللاجئين السوريين

استقبل د. عبدالعزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، في مكتبه ظهر أمس بالعاصمة المغربية الرباط، د. صالح السحيباني، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار تنفيذ خطة عمل الإيسيسكو للسنوات 2016-2018.

وثمن السحيباني الجهود التي تنفذها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في تقوية التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، وإبراز الوجه الصحيح للإسلام والقيم الإسلامية في دول العالم، مشيراً إلى أن اللقاء بحث التعاون بين المنظمتين فيما يخص تعليم أبناء اللاجئين السوريين، وإبراز الموروث الثقافي الحضاري فيما يخص القانون الإنساني الدولي للأمة العربية والإسلامية وبالذات إبراز ما في المغرب العربي من اهتمام نحو ذلك.

وكشف عن العمل على إعداد مذكرة تعاون وتفاهم انطلاقاً من أهداف (إيسيسكو) التي تهتم بتقوية التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وخدمة للقيم والمثل الإنسانية الإسلامية، والتعريف بالصورة الصحيحة للإسلام، وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات، إلى جانب نشر قيم العدالة والسلام ومبادئ الحرية وحقوق الإنسان وفق المنظور الإسلامي.

وكرم السحيباني في ختام اللقاء د. التويجري، بميدالية المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر نظير الجهود التي يقدمها في خدمة العمل الإنساني النبيل.