وفد مجموعة الشرق الأوسط لحزب المحافظين البريطاني يُشيد بجهود المملكة الإنسانية

أشاد معالي رئيس وفد مجموعة الشرق الأوسط عن حزب المحافظين البريطاني النائب آلن دانكن والوفد المرافق له من النواب بما قدمته حكومة المملكة خدمة للإنسانية في شتى البلدان المنكوبة في العالم, مثنين في الوقت ذاته على الجهود الإغاثية والإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأزمة اليمنية وباقي البلدان المتضررة, وأبدوا إعجابهم بأن المركز يعمل بشكل مستقل ولا يحمل أي أجندات سياسية حيث يقدم المساعدة للمحتاجين دون تمييز بين دين أو عرق أو لون.

وقال معالي رئيس وفد مجموعة الشرق الأوسط عن حزب المحافظين البريطاني في تصريح صحفي له أمس عقب زيارته واجتماعه بمعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ومسؤولي المركز: أنا سعيد جداً بزيارتي والوفد المرافق للمركز, بما أني كنت بمنصب وزير للتنمية الدولية سابقاً أتفهم جيداً ما يحاول المركز القيام به في المجال الإنساني, وأرى أن العمل يجري في المركز بوتيرة متصاعدة وبشكل جيد خصوصاً مواقفه الكبيرة في تلبيته للاحتياجات والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني, وما يبذله من جهود مشكورة في المجتمع الدولي.

كما بحث الطرفان آليات التعاون المشترك والسبل التي تخدم العملية الإغاثية والتنموية للبلدان المنكوبة في العالم.