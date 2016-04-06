ولي العهد يكرم الجندي وديع إسماعيل لتميزه في عمله الأمني

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- سلم قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري خطاب شُكرٍ وتقدير للجندي وديع إسماعيل علي دنه من منسوبي قوة أمن المنشآت بمحافظة الأحساء إضافةً إلى منحة مساعدة مالية بمبلغ مئة ألف ريال ومكافأته براتب ثلاثة أشهر، وذلك نظير ما قدمه من عمل مميز أثناء تأدية مهامه في تأمين الحماية الأمنية للمنشآت الحيوية. من جانبه اعتبر اللواء الجباري بأن هذا التكريم يعتبر تكريما لجميع منسوبي القوات، وشكر سموه على هذه اللفتة الكريمة وغير المستغربة من سموه الكريم. هذا وقد عبر الجندي إسماعيل عن عظيم شكره على هذا اللفتة من ولاة أمرنا -حفظهم الله- مؤكداً أن هذا التكريم وسام فخر وشرف ودافع له ولزملائه للعمل بكل جد وإخلاص.