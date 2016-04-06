«أمين هيئة الإغاثة» ل«الرياض»: استعدنا أراضي تم «الاستيلاء» عليها في عدد من الدول

كشف الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية إحسان طيب، أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية ل20 عاماً مقبلة، وذلك للعمل الإغاثي، مشيراً إلى أن هناك خططا مشتركة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمل في الجمهورية اليمينة من خلال إجراء عمليات جراحية للمصابين والمحتاجين على الأراضي اليمينة.

وأوضح في حديث ل"الرياض"، أن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية تمكنت خلال الفترة الماضية من استعادة مساحات كبيرة من الأراضي بعد محاولات الاستيلاء عليها وسرقتها في عدد من الدول ، أبرزها دار أحمد زكي يماني في باكستان، إضافة إلى أراض في عدد من الدول الأفريقية تصل إلى 56 موقعا تم التعدي عليها خلال الأعوام الماضية بسبب الأوضاع السياسية في تلك البلدان.

وأضاف طيب، انه وعند تكليفه بأمانة الهيئة واجهته بعض التحديات الكبيرة، أبرزها تواجد هيئة الإغاثة الإسلامية في قوائم الإرهاب، كاشفاً أنه بدأ بوضع خطة لتحسين الصورة الذهنية للهيئة خارجياً من خلال عدد من الفعاليات في عدد من دول العالم.

وقال: "قمت بعرض إنجازات هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في اليمن وسورية؛ بالأرقام والإحصاءات مع مسؤولة في الأمم المتحدة، واستطعنا من خلال تلك التحركات تحسين صورة الهيئة أمام المجتمع الدولي".

وأشار إلى أنه وبعد تلك التحركات انتزعنا قرارا من الأمم المتحدة والخزانة البريطانية تضمن رفع الهيئة من قوائم الإرهاب.

وتحدث طيب عن الأوقاف التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية، موضحاً أن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية تمكنت من بناء 12 برجا كوقف في مكة المكرمة، إضافة إلى 4 مجمعات تجارية في محافظة جدة، وعدد من الاستثمارات في برلين بألمانيا، ودول البلقان، واستثمارات أخرى في عدد من الدول الأفريقية.

ولفت إلى أن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية هي من أكبر الهيئات في العالمين العربي والإسلام، وتحتاج إلى أفكار جديدة وآراء سديدة، واقتراحات مفيدة حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الكبيرة لملايين المستفيدين منها من الفقراء والمحتاجين واللاجئين والمهاجرين والنازحين، والأيتام والمسنين والمطلقات في أنحاء العالم.

وأشار إلى أن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية تقف في كل الأوقات إلى جانب المتضررين من الاضطرابات السياسية في عدد من الدول، وتقدم عونها الإنساني بكل أشكاله، حيث تداوي الجرحى والمصابين وتقدم الغذاء بصورة تتفق مع مبادئها الإنسانية وبالشكل الذي يفرض عليها هذا الدور النبيل في مجال العمل الإغاثي المرتبط دوماً بالفئات المحتاجة.