«الداخلية» تدعو المسافرين إلى مصر لعدم حمل مبالغ تفوق خمسة آلاف جنيه أو عشرة آلاف دولار

أوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول أنه يستوجب على جميع المواطنين المسافرين (القادمين والمغادرين) إلى جمهورية مصر العربية عدم حمل مبالغ نقدية تفوق خمسة آلاف جنيه مصري أو عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفق التعليمات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري.

وأكد اللواء المرعول ضرورة تقيد المسافرين إلى جمهورية مصر العربية بالتعليمات لكي لا يتعرضوا للإيقاف والمساءلة القانونية ومصادرة أموالهم.