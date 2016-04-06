العبودي إلى المرتبة ال«12»

صدرت موافقة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل بترقية حمد بن محمد العبودي إلى المرتبة الثانية عشرة. العبودي يعد أحد الكفاءات النشطة في الإدارة المالية بالصندوق.