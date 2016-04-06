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بالصور ..تتويج تامر حسني سفيراً للخير

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الثلاثاء 05-04-2016 22:16

انتهت منذ قليل مراسم تتويج المطرب تامر حسني سفيراً للخير من مؤسسة نبض الحياة، حيث حصل على شهادة تقدير من موسوعة غينيس بعد نجاحه في حملة التبرع بالدم الأخيرة التي شارك فيها مع المعهد القومي للدم بتشجيعه المتواصل لجمهوره على التبرع بدمائهم.
وكان هو وزوجته المغربية بسمة بوسيل ووالدته من أوائل المتبرعين بالدم فيما لم يتمكن والده حسني شريف من التبرع بدمه نظرا لكبر سنه.
حفل التتويج أقيم بدار القوات البحرية بحضور الإعلامي عمرو الليثي ولاعب كرة القدم أحمد حسن حيث تم تكريمهما أيضا بحضور عدد كبير من القنوات الفضائية التي غطت الحدث الأهم في حياة تامر على المستوى الإنساني والاجتماعي.
وبمجرد وصول تامر الى مكان الحفل تجمهر محبوه حول سيارته ما تسبب في زحام شديد حوله فنزل من سيارته والتقط الصور مع جمهوره.
على الجانب الأخر يستعد تامر لجولة غنائية تبدأ يوم غد الأربعاء وتستمر حتى يوم 17 ابريل الجاري، وتشمل الجولة الأردن ولبنان وبعض الدول الأوربية ليعود بعد ذلك الى للبدء في تصوير فيلمه الجديد "الطيب والشرس والطويل"عن قصة من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج ياسر سامي وإنتاج وليد منصور.

 

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