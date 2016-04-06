خطوبة روب كارداشيان وبلاك شاينا بعد 3 أشهر من الحب

بعد مرور 3 أشهر فقط على علاقتهما، أعلن روب كارداشيان Rob Kardashian وحبيبته عارضة الأزياء بلاك شاينا Blac Chyna خطوبتهما عبر نشر صورة لهما على موقع "انستقرام".

وكانت Blac البالغة من العمر 27 عاماً أول من نشر صورة لخاتم الخطوبة مرفقة بتعليق كتبت فيه"نعم قبلت"، ليتبعها Rob البالغ من العمر 29 عاماً بنشر صورة لهما تظهر الخاتم في يد خطيبته.

وقد احتفل الثنائي بخطوبتهما في ولاية لوس أنجليس الأمريكية، فيما كانت أول المهنئين شقيقة Blac النجمة الشهيرة Amber Rose.

يذكر أن علاقة Rob Kardashian و Blac Chyna قد تميزت في الأشهر الثالث المنصرمة بالرومنسية والسعادة ما ساعد دون شك على اقدامهما على هذه الخطوة في وقت قياسي.

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