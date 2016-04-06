أحلام تشعل نار التصريحات بين أمل حجازي و إعلامية لبنانية

بعد لقاء الفنانة اللبنانية أمل حجازي امس وحديثها عن المشكلة التي حصلت مع أحلام بسبب تصريحاتها عن لبنان، تطرقت بشكل غير مباشر إلى الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية ودورها مؤكدة ان كلام أحلام عن أشخاص بعينهم يعتبر بمثابة اعتذار .

الكلام الذي قالته أمل حجازي امس وجد رد فورياً من الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية حيث أكدت أنها وحيدة ولا تريد صداقات هشة مع بعض الفنانين وكتبت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " موجهة كلامها لأمل : " وُلدت وحيدة وسأموت وحيدة ، إذاً لمَ أغفل عن أني أعيش وحيدة كما ولدت وكما سأموت! ولمَ لا أريد أن استسلم للظلم؟ ألم يقتلوا كل من جاهر بالحقيقة وكان شجاعاً مقداماً لا يخاف إلا على ضميرهِ ، لكني لن أتراجع عن مبادئي ، أريد أن أتبع الكبار في التاريخ لأنال رضى ربي ، لا أريد صداقات هشة " .

بدورها لم تتأخر أمل حجازي في الرد على أحلام حيث لفتت إلى أن نضال تريد إثارة المشاكل وكتبت على صفحتها الرسمية على " فيس بوك" : " ردا على ما كتبته الصحافية الصديقة نضال الاحمدية اولا يا ست نضال انا ما دافعت عن حدا ولا وقفت مع حدا انا كنت على حياد بموضوع الفنانة احلام تفضلي جيبي التسجيل بس الظاهر انك زهقانة وبدك تعملي مشكل مع حدا ما لقيتي غيري وثانيا اذا فكرك تجيشي الشعب اللبناني ضدي على اساس اني وقفت مع احلام هيدي ما حتصير لان الناس بتعرف كتير منيح مين هي امل حجازي بالنسبة للوطنية " .

وأضافت أمل : " مفهومي انا لوطنيتي يمكن بتختلف عنك وبالنسبة لعادل كرم انا ما جبت سيرتو ابدا وآخر شغلة بقلك انو عيب تهجمي عالناس بهالطريقة وتتهميني اتهامات باطلة كل الناس عندها منابر ترد من خلالها انتي غلطتي مع الشخص الغلط وانا ما بدي كون صديقتك بقى " .

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