مديرية أمن جنوب سيناء تحتفل بيوم اليتيم بقرية الجبيل

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الاحتفال الذى أقامته مديرية أمن جنوب سيناء بمعسكر قوات الأمن، للاحتفال بيوم اليتيم بمقر إدارة قوات الأمن بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء، بحضور اللواء خالد متولى مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، واللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، واللواء عبدالفتاح حلمى المتحدث الإعلامى لمديرية أمن جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، والعميد طلعت عنانى قائد قوات الأمن المركزى بالمحافظة، وعدد من مشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء يتقدمهم الشيخ إبراهيم سالم رئيس ائتلاف مشايخ جنوب سيناء، وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، وعدد من القيادات الأمنية وجمع غفير من القيادات الشعبية والتنفيذية وألف طالب من طلاب المدارس والأزهر منهم 150 طفل من الأطفال الأيتام.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء خلال الاحتفالية، أن هذا الاحتفال يجسد التلاحم بين الشعب والشرطة، معرباً عن سعادته بجو الموده التى يسود بين قطاع الشرطة بجنوب سيناء والمواطنين، وأنه لا فرق بين الشرطة والشعب، فالشرطة كانت ولازالت فى خدمة الشعب، لافتاً إلى أن هذا الاحتفال ليس احتفالا بيوم اليتيم فقط بل يشمل احتفالات تحرير سيناء.

كما تقدم المحافظ بالشكر لكل من اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء صاحب دعوة الاحتفال، والعميد طلعت العنانى قائد قوات أمن جنوب سيناء لاستضافة الاحتفال بمقر قوات الأمن.

وتضمن الحفل عروض "أكروبات" وفقرات ترفيهية واستعراضية وفنية متنوعة، وقدم ضباط الشرطة الهدايا للأيتام عقب إعلان نتائج المسابقات التى نظمت بين الأطفال بجانب تناول الغداء.

وأكد اللواء خالد متولى مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء على أن الحفل يهدف إلى إضفاء روح المرح على هذه الفئة، ومحاولة تخفيف معاناتهم، ورسم البسمة وإعادة الأمل لهم، والتنفيس عن مشاعرهم في يوم اليتيم، مشيراً إلى أن الاحتفالية نجحت فى رسم الابتسامة والفرح على وجوه الأطفال من خلال الألعاب والمسابقات الترفيهية والملاهى داخل الملاعب وأماكن الترفيه المتواجدة بإدارة قوات الأمن، بجانب الهدايا المقدمة للأطفال.

وقال الشيخ إبراهيم سالم رئيس ائتلاف مشايخ جنوب سيناء، أن هذا الاحتفال فكرة اللواء مجدى موسى مدير أمن سيناء لافتاً الى أن هذه الفكرة لأول مرة يتم تفعيلها على أرض المحافظة، ما يؤكد على أن الشرطة هى شرطة الشعب فعلاً، ويدل على التعاون والتواصل بين الشرطة والشعب فى جنوب سيناء .

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