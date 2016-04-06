برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 6\4\2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:
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وضعك المهنى أفضل بكثير الآن، لكن ما سيجعل هذه الأمور تسوء هو عدم احترامك لمواعيدك واستهتارك أيضًا، لابد من الالتزام بمواعيد العمل واحترام رؤسائك، فهذا الأمر إذا لم تفعله سيدفعك إلى أشياء لم تعجبك كثيرًا، ترقية جديدة فى الطريق إليك، حاول أن تحافظ عليها وتثبت أنك على قد المسئولية.
برج الأسد على الصعيد العاطفى:
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وضعك العاطفى الآن يتحسن شيئًا فشيئًا كثير من المشاكل مع شريك حياتك ستنتهى الفترة القادمة، لذا لابد أن تحافظ على هدوء العلاقة بينكم، حاول أن لا تجعل أحدًا يتدخل بينك وبين شريكك، فالحفاظ على خصوصية العلاقة من شأنه أن يجعلها أفضل الأيام المقبلة.
برج الأسد على الصعيد الصحى:
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تناولك للوجبات السريعة سيجعل صحتك تتدهور كما سيجعل الدهون
تتراكم فى جسدك، حاول أن تأخذ معك بعض الأطعمة الصحية فى حقيبتك لتتناولها فى عملك بدلا من الوجبات السريعة، السير نصف ساعة صباحًا سيجعل صحتك تتحسن كثيرًا، عليك استشارة طبيبك الخاص بشأن الآلام التى تشعر بها فى أنفك.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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انفراجة فى الأزمة المالية الخاصة بك التى استمرت الأيام الماضية، حاول تسديد مديوناتك الآن ولا تلجأ للاقتراض بعد ذلك من أحد، كنت تعتزم الاشتراك فى أحد الأندية الرياضية، لذا قبل أن تنفذ الأموال فى يديك اشترك ولا تتردد، حاول الذهاب إلى الأندية الرياضية بصفة دورية.
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شبكةعيونالإخبارية
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