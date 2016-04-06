أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم الأربعاء 6 أبريل

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم الأربعاء 6 أبريل برج الثور حظك اليوم الأربعاء 6 أبريل

برج الثور على الصعيد المهنى..
>

عندما تواتيك الفرصة .. فاقتنصها، بعض القرارات تحتاج منا إلى الحسم، وإلا ضاعت من بين أيدينا ولم نجدها، الكثير من القرارات تحتاج منك أن تحسم أمورك، وتعرف ماذا تريد تحديداً، لأن بعض الأشياء لا تنتظرنا، ولا تتحمل ترددنا، اقتنص الفرص كى لا تكن من النادمين.

على الصعيد العاطفى:
>

إن كان شريك حياتك من هؤلاء اللذين لا يبوحون بمشاعرهم كثيراً، ولا يستطيعون التعبير عنها، ولا يتمكنون من العتاب .. فعليك أن تنتبه لكل كلمة تقولها، لأنه من الممكن أن تجرحه دون أن تعرف، ولن يستطيع هو البوح لك بشىء، عليك كذلك تحمل صمته .. فهذا لا يعنى أنه لا يحبك، لكنه يحبك بطريقتك.

على الصعيد الصحى..
>

إهمالك فى أسنانك قد يقودك إلى الهاوية، إحرص على الذهاب إلى طبيب أسنان حتى يشخص الحالة ويطلعك على الوضع الحقيقى .. فحالتك الصحية ستؤثر على باقى جوانب حياتك بالسلب إن لم تقم بالاهتمام بها بالقدر الكافى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>

عندما تمر ببعض الفوضوية فى حياتك، وتجد أن الأمور قد تخرج عن السيطرة، عليك العمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأن تسيطر على ما يمكنك السيطرة عليه، ولا تُحمل نفسك أكثر مما تحتمل، وتذكر أن الحياة فترات، فإن كنت تمر هذه الأيام بحالة من الفوضوية، ستشعر بالاستقرار فيما بعد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى