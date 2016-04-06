برج الثور حظك اليوم الأربعاء 6 أبريل

برج الثور على الصعيد المهنى..

> عندما تواتيك الفرصة .. فاقتنصها، بعض القرارات تحتاج منا إلى الحسم، وإلا ضاعت من بين أيدينا ولم نجدها، الكثير من القرارات تحتاج منك أن تحسم أمورك، وتعرف ماذا تريد تحديداً، لأن بعض الأشياء لا تنتظرنا، ولا تتحمل ترددنا، اقتنص الفرص كى لا تكن من النادمين. على الصعيد العاطفى:

> إن كان شريك حياتك من هؤلاء اللذين لا يبوحون بمشاعرهم كثيراً، ولا يستطيعون التعبير عنها، ولا يتمكنون من العتاب .. فعليك أن تنتبه لكل كلمة تقولها، لأنه من الممكن أن تجرحه دون أن تعرف، ولن يستطيع هو البوح لك بشىء، عليك كذلك تحمل صمته .. فهذا لا يعنى أنه لا يحبك، لكنه يحبك بطريقتك. على الصعيد الصحى..

> إهمالك فى أسنانك قد يقودك إلى الهاوية، إحرص على الذهاب إلى طبيب أسنان حتى يشخص الحالة ويطلعك على الوضع الحقيقى .. فحالتك الصحية ستؤثر على باقى جوانب حياتك بالسلب إن لم تقم بالاهتمام بها بالقدر الكافى. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

> عندما تمر ببعض الفوضوية فى حياتك، وتجد أن الأمور قد تخرج عن السيطرة، عليك العمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأن تسيطر على ما يمكنك السيطرة عليه، ولا تُحمل نفسك أكثر مما تحتمل، وتذكر أن الحياة فترات، فإن كنت تمر هذه الأيام بحالة من الفوضوية، ستشعر بالاستقرار فيما بعد.

شبكةعيونالإخبارية

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