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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 6/4/2016

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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 6/4/2016 برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 6/4/2016

على الصعيد المهني:
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تفكر فى اتباع خدعة ما من أجل تحقيق إحدى رغباتك، قاوم هذه الفكرة قدر الإمكان لأنها لن تجلب عليك سوى الخراب، وستفقد كل ما بذلته من مجهودٍ مضنِ فى الأوقات الماضية وقد تفقد ثقة المحيطين بك للأبد.

على الصعيد العاطفي:
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لا تدع العناد يتحكم فى علاقتك لأنه قد يقودها للدمار، خاصة أن شريك حياتك ليس فى مزاج يسمح له بتقديم تنازلات لذا احرص على أن تتمتع بالكثير من التفاهم والمرونة كى تحسن حياتك العاطفية ويشعر شريكك بالامتنان نحوك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:
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قد تتعرض اليوم للقليل من المتاعب الصحية البسيطة مثل البرد والسعال أو الصداع وقد تعانى أيضًا ألمًا فى المعصم أو الإصبع وهذا قد يبطئ من وتيرة يومك لكن لا تقس على نفسك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
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الحوار مع نفسك مهم للغاية فاستمع إليها بإنصات وتركيز واتبع حدسك فغالبًا ما يكون صادقًا رغم أن ما ينصحك به قد يبدو غير منطقي.

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مصر 365

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