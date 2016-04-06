برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 6/4/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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تفكر فى اتباع خدعة ما من أجل تحقيق إحدى رغباتك، قاوم هذه الفكرة قدر الإمكان لأنها لن تجلب عليك سوى الخراب، وستفقد كل ما بذلته من مجهودٍ مضنِ فى الأوقات الماضية وقد تفقد ثقة المحيطين بك للأبد.لا تدع العناد يتحكم فى علاقتك لأنه قد يقودها للدمار، خاصة أن شريك حياتك ليس فى مزاج يسمح له بتقديم تنازلات لذا احرص على أن تتمتع بالكثير من التفاهم والمرونة كى تحسن حياتك العاطفية ويشعر شريكك بالامتنان نحوك.قد تتعرض اليوم للقليل من المتاعب الصحية البسيطة مثل البرد والسعال أو الصداع وقد تعانى أيضًا ألمًا فى المعصم أو الإصبع وهذا قد يبطئ من وتيرة يومك لكن لا تقس على نفسك.الحوار مع نفسك مهم للغاية فاستمع إليها بإنصات وتركيز واتبع حدسك فغالبًا ما يكون صادقًا رغم أن ما ينصحك به قد يبدو غير منطقي.