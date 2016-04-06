برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 6/4/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>

تبحث منذ وقت طويل عن فرصة واحدة كبيرة تأتى فى طريقك، واليوم هذه الفرصة بين يديك فاحرص على اغتنامها والاستفادة منها قدر الإمكان، من المتوقع أن تحصل على أخبار جيدة اليوم، وتتلقى عروض عمل من جهات غير متوقعة فحافظ على تألقك واستمتع بنجاحك.البحث عن الحب لا يحتاج أن تمشى بعيدًا جدًا، هناك شخص يهتم بك وهو قريب جدًا منك ولكنه يخشى من مصارحتك بحقيقة مشاعره. أعد التفكير فيمن حولك واذا اكتشفته حاول أن تطمئنه فهذا هو كل ما يحتاجه ليكشف لك عن حبه.اليوم أنت تريد أن تقدم الدعم للكثير من المحيطين بك وترعاهم، ولكن لا تهمل فى صحتك بينما تهتم بهم، حاول أن تنتبه لنفسك لأنه لولا وجودك بكامل صحتك لن يمكنك العناية بهم ولن يسعدهم أن يروك فى حال متدهورة.اليوم مهم بالنسبة لك كما ومن المتوقع أن تتلقى اتصالات هامة مع أشخاص قدامى قد يكونوا مفيدين لك على الصعيد المهنى، أو تتلقى دعوة من أصدقائك فى الخارج للعمل معهم، والأبيض هو لون الحظ بالنسبة لك اليوم.