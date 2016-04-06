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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 6/4/2016

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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 6/4/2016 برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 6/4/2016

على الصعيد المهني:
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تبحث منذ وقت طويل عن فرصة واحدة كبيرة تأتى فى طريقك، واليوم هذه الفرصة بين يديك فاحرص على اغتنامها والاستفادة منها قدر الإمكان، من المتوقع أن تحصل على أخبار جيدة اليوم، وتتلقى عروض عمل من جهات غير متوقعة فحافظ على تألقك واستمتع بنجاحك.

على الصعيد العاطفي:
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البحث عن الحب لا يحتاج أن تمشى بعيدًا جدًا، هناك شخص يهتم بك وهو قريب جدًا منك ولكنه يخشى من مصارحتك بحقيقة مشاعره. أعد التفكير فيمن حولك واذا اكتشفته حاول أن تطمئنه فهذا هو كل ما يحتاجه ليكشف لك عن حبه.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
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اليوم أنت تريد أن تقدم الدعم للكثير من المحيطين بك وترعاهم، ولكن لا تهمل فى صحتك بينما تهتم بهم، حاول أن تنتبه لنفسك لأنه لولا وجودك بكامل صحتك لن يمكنك العناية بهم ولن يسعدهم أن يروك فى حال متدهورة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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اليوم مهم بالنسبة لك كما ومن المتوقع أن تتلقى اتصالات هامة مع أشخاص قدامى قد يكونوا مفيدين لك على الصعيد المهنى، أو تتلقى دعوة من أصدقائك فى الخارج للعمل معهم، والأبيض هو لون الحظ بالنسبة لك اليوم.

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مصر 365

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