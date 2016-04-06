برج القوس حظك اليوم الأربعاء 6 أبريل

برج القوس على الصعيد المهنى..

> عندما تشعر بالملل من العمل، عليك أن تبذل مجهوداً فى تغيير الطريقة التى تعمل بها، فأنت تحتاج إلى تغيير بعض التفاصيل، هذه التفاصيل قد تفرق كثيراً فى حياتك العملية والمهنية، كما أنك تحتاج إلى تمالك نفسك أثناء الغضب، لأن الخلافات الشخصية لا يصح بأى حال من الأحوال أن تؤثر على حياتك المهنية . على الصعيد العاطفى:

> أى علاقة بين إثنين تعتمد على الأخذ والعطاء، أنت تحتاج إلى أن تفهم شريك حياتك بشكل أكبر، وكذلك هو، الرضية المشتركة، ووضع نفسكما مكان الآخر سيساعدكما كثيراً على اجتياز الفجوة التى قد تحدث بينكما. على الصعيد الصحى..

> أن تكون صحتك جيدة هذا يجب أن يكون على رأس أولوياتك واهتماماتك، وهذا سيتطلب منك بذل مجهوداً، كأن تواظب على ممارسة الرياضة، وأن تتبع نظاماً غذائياً جيداً، وأن تُحيط نفسك بآخرين يساعدونك ويشجعونك على اجتياز الفتور الذى قد تشعر به، أثناء محاولتك إدخال عادات جديدة إلى حياتك. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

> إذا كان هناك بعض التوتر فى علاقتك مع الآخرين، عليك أن تبتعد قليلاً عنهم .. والجلوس قليلاً مع نفسك حتى تستطيع أن تفهم من المخطىء، وحتى ترى الصورة الكاملة .. تذكر كذلك أن الضغوط قد تؤثر عليك سلباً فتخطىء فى حق الآخرين دون أن تدرى.

شبكةعيونالإخبارية

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