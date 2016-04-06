برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 6/4 /2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

> الحاجة إلى صديق جيد تستشيره فى بعض المشكلات العملية من أحد الحلول التى لا يمكن أن تجد بديلاً عنها، خاصة إن كان هذا الصديق من خارج نطاق العملن لأن نظرته للمشكلات ستكون أعمق، وسيجعلك تتطرق إلى مناطق فى التفكير لم تخطر ببالك، لذلك تعامل بشكل أكثر تميزاً مع أصدقائك و أشركهم فى قضايا العمل، فالتفكير بأكثر من عقل دائماً أفضل. على الصعيد العاطفى:

> التعامل مع المواقف الصعبة التى تتعلق بمشكلات الأصدقاء بشىء من التحيز لأحد الأطراف يتسبب فى خسارة كثير من تقدير الأصدقاء لك، لذلك عليك التأكد اولاً من ملابسات المواقف وتفاصيلها حتى لا تنصف شخص على حساب آخر دون وجه حق، التصرف الحكيم فى هذه الأمور هو نصف حل المشكلة، لذلك استخدم ذكاء الحمل حتى تكون حكماً جيداً برج الحمل على الصعيد الصحي:

> حالة التوتر شبه الدائم التى تسيطر عليك، تجعل تشعر بالإرهاق دائماً، وتمنعك من استعادة قوتك البدنية التى تقل يوماً تلو الآخر، تناول الخضروات والفاكهة، وخفف من تناول المشروبات المهدئة، حتى تتغلب على حالة الإرهاق التى تسيطر عليك. توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة دقيقة فى حياته يحتاج فيها للتواجد بشكل دائم مع أصدقائه وتعميق علاقاته بهم، حتى يكتسب من خبراتهم الحياتية ما يفيده فى مجال عمله، و الحكم بينهم بشىء من الحكمة يزيد من ثقتهم فيك.

شبكةعيونالإخبارية

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