أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 6/4 /2016

Google+ Print
برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 6/4 /2016 برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 6/4 /2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
>

الحاجة إلى صديق جيد تستشيره فى بعض المشكلات العملية من أحد الحلول التى لا يمكن أن تجد بديلاً عنها، خاصة إن كان هذا الصديق من خارج نطاق العملن لأن نظرته للمشكلات ستكون أعمق، وسيجعلك تتطرق إلى مناطق فى التفكير لم تخطر ببالك، لذلك تعامل بشكل أكثر تميزاً مع أصدقائك و أشركهم فى قضايا العمل، فالتفكير بأكثر من عقل دائماً أفضل.

على الصعيد العاطفى:
>

التعامل مع المواقف الصعبة التى تتعلق بمشكلات الأصدقاء بشىء من التحيز لأحد الأطراف يتسبب فى خسارة كثير من تقدير الأصدقاء لك، لذلك عليك التأكد اولاً من ملابسات المواقف وتفاصيلها حتى لا تنصف شخص على حساب آخر دون وجه حق، التصرف الحكيم فى هذه الأمور هو نصف حل المشكلة، لذلك استخدم ذكاء الحمل حتى تكون حكماً جيداً

برج الحمل على الصعيد الصحي:
>

حالة التوتر شبه الدائم التى تسيطر عليك، تجعل تشعر بالإرهاق دائماً، وتمنعك من استعادة قوتك البدنية التى تقل يوماً تلو الآخر، تناول الخضروات والفاكهة، وخفف من تناول المشروبات المهدئة، حتى تتغلب على حالة الإرهاق التى تسيطر عليك.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل:
>

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة دقيقة فى حياته يحتاج فيها للتواجد بشكل دائم مع أصدقائه وتعميق علاقاته بهم، حتى يكتسب من خبراتهم الحياتية ما يفيده فى مجال عمله، و الحكم بينهم بشىء من الحكمة يزيد من ثقتهم فيك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى