برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 6/4/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

> التميز فى العمل لن يأتى فى الفراغ، وبالرغم من التردد الكثير الذى اعتاد عليه مولود برج الميزان قبل اتخاذ أى قرار يأخذ وقتاً طويلاً، إلا أن هذه القرارات غالباً ما تكون صائبة، وتجنب صاحبها الوقوع فى عديد من المشكلات، لذلك يعتبر مولود الميزان من انجح الشخصيات القيادية التى تحاول دائماً ان تصل إلى حد الكمال، وتعرف اخطائها جيداً وتعمل عليها. برج الميزان على الصعيد العاطفى:

> الوصول إلى قلب الحبيب بطريق مباشر ليس بالسهولة التى تتخيلها، خاصة إنك من الشخصيات التى تضع الاحتمالات دائماً نصب أعينها، ولذلك عليك أن تنحى عقلك جانباً، وتتصرف وفق إحساسك وحدسك أولاً، فبالتأكيد ستجد نتائج سريعة وصحيحة، وستوفر مزيداً من الوقت الذى تضيعه فقط فى التفكير، وربما يكون ذلك الوقت سبب ضياع عدد من الفرص. برج الميزان على الصعيد الصحى:

> حالتك الصحية جيدة، لكن الإفراط فى تناول الوجبات الدسمة قبل النوم مباشرة يزيد من فرص تعرضك لأمراض مثل الكولسترول والضغط ومرض السكر، فحاول أن تحدد وجباتك وتتبع نظام غذائى صحى، لتتجنب هذه المشكلات وتبنى جسماً قادراً على المقاومة. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش يوماً هادئاً على الصعيد المهنى حيث يتأكد من قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة و اتقان العمليات الإدارية والقيادية، وعلى العصيد العاطفى تحتاج فقط إلى التخلى عن التفكير ولو لفترات قصيرة حتى تجعل لقلبك فرصة التصرف.

شبكةعيونالإخبارية

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