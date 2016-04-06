برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 6\4\2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

> لقد حان الوقت للجلوس مع نفسك ووضع خططتك المستقبلية للمرحلة القادمة، وضع الخطوات التى يجب عليك إتباعها سيسهل من حدة رؤسائك فى عملك، أنت تعانى من بعض المشاكل فى العمل مع مديريك، لذا يجب أن تتريث قليلا فى أقوالك وأفعالك حتى لا تجعل أحد يأخذ انطباع سئ عنك. برج الجدى على الصعيد العاطفى:

> وضع مبادئ جديدة للسير عليها مع شريكك فى المرحلة المقبلة سيكون له أثر إيجابى كبير، فازدياد المشاكل فى الفترات الأخيرة بينكما جعلك تشعر بعدم الراحة فى حياتك بوجه عام، إذا كنت ترغب فى مقابلة شريكك فعليك جلب هدية من الأشياء التى يفضلها، تلطيف الأجواء سيساعد شريكك على اتخاذ خطوة رسمية فى علاقتكما. برج الجدى على الصعيد الصحى:

> أهملت صحتك فى الفترات الأخيرة بشكل أصبح غير مقبول بعض القرارات التى اتخذتها منذ أيام من شأنها أن تجعل صحتك فى تحسن بشكل مستمر، ممارسة الرياضات البسيطة الفترة المقبلة سيسحن من تنفسك، لذا عليك أن تمارسها بانتظام ولا تمارسها بشكل متقطع، فهى ستفيدك كثيرًا. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

> أخبار جيدة بشأن واقعة ما تنتظرها الأيام المقبلة، حاول أن تأخذ من وقتك جزء قصير للذهاب إلى صالونات التجميل، فالاهتمام بنفسك سيجعلك أفضل فى نظر كل من يتعاملون معك، حاول أن تجد وقت للعلاقات الاجتماعية ومقابلة الأشخاص التى كنت تود مقابلتها منذ فترة.

شبكةعيونالإخبارية

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