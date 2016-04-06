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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 6/4/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 6/4/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 6/4/2016

على الصعيد المهني:
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يوم سعيد ملئ بالانجازات على صعيد العمل حيث تحقق نجاح انتظرته من فترة طويلة وتتلقى اطراء من مديرينك يغمرك بالسعادة. عليك أن تكثف جهودك الفترة القادمة حتى تصل إلى أهدافك التى تطمح إليها.

على الصعيد العاطفى:
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تفقد شخص غالى عليك بشكل كبير غيابه أثر بشكل سلبى على حياتك، حاول أن تصارحه بتلك المشاعر فالأغلب أن يبدالك أيضًا نفس الاحساس. علاقتك بأهلك قوية هذه الأيام وتتلقى منهم دعم بشكل كبير.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
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نتيجة لانشغالك بالعمل تهمل صحتك بشكل كبير، وقد تنسى أن تتناول الطعام سوف يؤثر ذلك بشكل سلبى جدًا على صحتك عليك الحذر عزيزى الجوزاء والانتباه إلى صحتك الجسدية هذه الايام.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
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يوم مهم على الصعيد المهنى تتلقى الكثير من الأطراء والنجاح التى تدخل على قلبك السعادة. تحتاج بشكل كبير إلى فترة من الراحة والاسترخاء فكثرة الإجهاد قد تجعلك تعانى من مشاكل صحية مفاجئة.

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مصر 365

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