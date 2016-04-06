حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 6/ 4/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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لا تستطيع إتخاذ قرارات حاسمة بشأن الضغوط الكثيرة فى محيط العمل ولديك الكثير من الالتزامات المهنية العالقة، تحتاج بشدة إلى ترتيب الأولويات والتزام الهدوء حتى تستطيع وضع خطة واضحة للفترة القادمة.قد تدخل فى علاقة حب جديدة سوف يكون لها أثر إيجابى كبير على حياتك. تتلقى مكالمة هاتفية من صديق غائب أو شخص عزيز على قلبك كنت تنتظرها من فترة طويلة.تبدو صحتك جيده هذه الأيام عليك فقط اتخاذ التدابير الوقائية بسبب التقلبات الجويه المفاجئة التى قد تؤثر بالسلب عليك. لا تهمل عمل بعض التمارين الرياضية ولو لبضع دقائق فى جدولك اليومى.تحتاج إلى بعض المساعدات الخارجية حتى تستطيع التغلب على المشاكل المهنية التى تقابلك هذه الأيام لا تترد فى طلب العون عزيزى الدول حتى تمر تلك الفترة بسلام وتعبر إلى مرحلة أكثر استقرار.