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حظك اليوم برج العذراء ليوم الأربعاء 2016/4/6

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الأربعاء 2016/4/6 حظك اليوم برج العذراء ليوم الأربعاء 2016/4/6

لبرج العذراء :
>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:
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ما زال يعانى هذا البرج من عدم الاستقرار على المستوى المهنى، فمزيد من الاحداث السيئة المتعاقبة تحل على عمله وتجعله فى حالة من الارتباك، لكن العقل والتدبر واحتواء المشاكل ستكون الصفات التى يحتاجها فى هذه الفترات للتخلص من مشاكله.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:
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مر أمس هذا البرج بمزيد من المشاكل العاطفية والاختلاف فى وجهات النظر، لكن لا داعى للقلق بشأن ذلك فهذه الأمور ستعوض سريعا، وسيأتى التفاهم مرة ثانية بعد فترة من الاختلافات الجوهرية.

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:
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يجب أن يظل هذا البرج مستمع لتعليمات الطبيب حتى لا يعانى من بعض المشاكل الصحية التى هو فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء
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للأسف المشاكل على المستوى العملى ستدق أبواب هذا البرج، لكن الحب سيكون عوضا عن هذه المشاكل وسيساعده على تخطى هذه المرحلة الصعبة.

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مصر 365

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