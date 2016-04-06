حظك اليوم برج العذراء ليوم الأربعاء 2016/4/6

حظك اليوم لبرج العذراء :

>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:

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حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

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ما زال يعانى هذا البرج من عدم الاستقرار على المستوى المهنى، فمزيد من الاحداث السيئة المتعاقبة تحل على عمله وتجعله فى حالة من الارتباك، لكن العقل والتدبر واحتواء المشاكل ستكون الصفات التى يحتاجها فى هذه الفترات للتخلص من مشاكله.مر أمس هذا البرج بمزيد من المشاكل العاطفية والاختلاف فى وجهات النظر، لكن لا داعى للقلق بشأن ذلك فهذه الأمور ستعوض سريعا، وسيأتى التفاهم مرة ثانية بعد فترة من الاختلافات الجوهرية.يجب أن يظل هذا البرج مستمع لتعليمات الطبيب حتى لا يعانى من بعض المشاكل الصحية التى هو فى غنى عنها.للأسف المشاكل على المستوى العملى ستدق أبواب هذا البرج، لكن الحب سيكون عوضا عن هذه المشاكل وسيساعده على تخطى هذه المرحلة الصعبة.