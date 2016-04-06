حظك اليوم برج العقرب ليوم الأربعاء 2016/4/6

حظك اليوم لبرج العقرب

>حظك لبرج العقرب على الصعيد المهنى:

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حظك لبرج العقرب على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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ما زال هذا البرج من أكثر الأبراج التزاماً واستقراراً فى حياتهم العملية، ومازال يحقق النجاحات على كافة المستويات ويثبت وجوده، لكن يجب أن يبتعدوا عن الغرور تماماً لأنها الصفة الوحيدة الخطر عليهم وعلى نجاحاتهم فى هذه الفترة .الحب سيكون من أكثر الأشياء التى تساند وتقف إلى جوار أبناء هذا البرج، لكن لا داعى للمبالغة فى المشاعر أو الانشغال بهذا الحب الذى ربما يلهى أصحابه عن باقية اعمالهم ومهامهم اليومية.حاول أن تكون حذراً طوال الأيام القادمة خاصة بشأن حالتك الصحية، فالتزم بتعليمات الطبيب ولا تخرج عن سياقها .مزيد من النجاحات وتحقيق الأمنيات سيحققها ابناء هذا البرج ولا داعى من الخوف عليهم لأنهم سيجتازون مراحل جديدة فى مجال عملهم بكل نجاح، لكن يجب أن يكونوا اكثر حذراً من الانشغال فى الحب .