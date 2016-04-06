حظك اليوم برج العقرب ليوم الأربعاء 2016/4/6

حظك اليوم لبرج العقرب
>حظك لبرج العقرب على الصعيد المهنى:
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ما زال هذا البرج من أكثر الأبراج التزاماً واستقراراً فى حياتهم العملية، ومازال يحقق النجاحات على كافة المستويات ويثبت وجوده، لكن يجب أن يبتعدوا عن الغرور تماماً لأنها الصفة الوحيدة الخطر عليهم وعلى نجاحاتهم فى هذه الفترة .
حظك لبرج العقرب على الصعيد العاطفى:
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الحب سيكون من أكثر الأشياء التى تساند وتقف إلى جوار أبناء هذا البرج، لكن لا داعى للمبالغة فى المشاعر أو الانشغال بهذا الحب الذى ربما يلهى أصحابه عن باقية اعمالهم ومهامهم اليومية.
حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحي:
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حاول أن تكون حذراً طوال الأيام القادمة خاصة بشأن حالتك الصحية، فالتزم بتعليمات الطبيب ولا تخرج عن سياقها .
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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مزيد من النجاحات وتحقيق الأمنيات سيحققها ابناء هذا البرج ولا داعى من الخوف عليهم لأنهم سيجتازون مراحل جديدة فى مجال عملهم بكل نجاح، لكن يجب أن يكونوا اكثر حذراً من الانشغال فى الحب .
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شبكةعيونالإخبارية
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