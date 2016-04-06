مطالبة منافذ البيع بالشارقة بخطط لرمضان

حضت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد منافذ البيع في الشارقة التي يتجاوز عددها الـ 65 منفذاً وجمعية على تقديم خطط واضحة لموسم شهر رمضان الفضيل، تتضمن عدد السلع المشمولة في التخفيضات قبل وخلال الشهر ونسبة التخفيض ومدتها الزمنية.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن أكثر من 800 سلعة تم تثبيت أسعارها والمنافذ ملتزمة في هذا الإطار، وأن جهودهم متواصلة من خلال مراقبة الأسواق والحد من أي مخالفات أو ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هاشم النعيمي مع مسؤولين يمثلون منافذ البيع في الشارقة لبحث استعدادات الأسواق لشهر رمضان، مطالباً باختيار السلع الأكثر طلباً من قبل المستهلكين كالدقيق والأرز والعصائر على اختلافها، وتحديد معدل نسب التخفيضات المقررة، والتي رجح الدكتور النعيمي بأن تصل إلى 50% للسلع الأكثر طلباً في الشهر الفضيل.

25

وطالب جميع المنافذ بتقديم سلتين رمضانيتين يحتوي كل منهما بين الـ 15 إلى 25 سلعة بحيث تستطيع الأسرة المكونة من خمسة أفراد استخدامها لمدة لا تقل عن أسبوع، وحدد للمنافذ والجمعيات موعداً أقصاه أسبوعين لتزويدهم بقوائم السلع وعددها ونوعيتها لاعتمادها.