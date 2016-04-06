المزينة: شرطة دبي حريصة على تعزيز حضورها الأمني في الأماكن السياحية

أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أن القيادة تسعى إلى إدخال الدوريات الجديدة ضمن أسطولها لتعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة، مثل برج خليفة و«بوليفار الشيخ محمد بن راشد» و«جي بي آر»، وغيرها.

بالإضافة إلى تكثيف الاهتمام والارتقاء بكافة السيارات والأجهزة والمعدات، ومواكبة أعلى المعايير العالمية والمستجدات التقنية والعلمية الجديدة التي تسهم في بسط الأمن والأمان والارتقاء بالخدمات الأمنية إلى أعلى المستويات.

أسطول

جاء ذلك خلال اطلاعه على السيارات الجديدة التي انضمت إلى أسطول دوريات شرطة دبي متمثلة في سيارة نيسان «جي تي ار» ونيسان باترول الموزعة حصرياً من قبل الشركة العربية للسيارات، وذلك ضمن التوصل إلى أسطول عصري لدورياتها، التي تتضمن التصميم الجديد لشكل الدوريات.

حضر المناسبة اللواء طيار أنس المطروشي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وخالد عبد الواحد الرستماني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد الواحد الرستماني، وميشال إبراهيم عياط، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات، إحدى شركات مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والمناطق الشمالية، والعقيد نبيل عبد الله الرضا، مدير إدارة مركبات القوة في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ.

ومن جانبه أكد خالد عبد الواحد الرستماني على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة دبي، واطلع الحضور على مزايا السيارات الجديدة وما تتمتع به من أداء ديناميكي استثنائي، ومستويات راحة عالية ومدى ملاءمتها للمواصفات الخاصة المطلوب توفرها في سيارات الدوريات في شرطة دبي.

تقدم

وأشار الرستماني إلى أن الشركة العربية للسيارات تتطلع إلى المزيد من التعاون مع شرطة دبي، وتقدم الدعم الدائم لاستراتيجيتها الهادفة إلى التطوير المستمر لأسطولها وتجهيزاتها المسخّرة لخدمة المجتمع الإماراتي، وضمان البيئة الآمنة والعادلة التي تتميز بها الدولة، والارتقاء بها إلى مستويات متميزة عالمياً.