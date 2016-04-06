نهيان بن مبارك: الإمارات ملتقى للحضارات

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة إن الإمارات كانت ولازالت ملتقى لأبناء الجاليات من مختلف الجنسيات والحضارات مجسدة بذلك التعايش والتسامح والاحترام المتبادل للقيم العالمية المتحضرة بين المواطنين والمقيمين، مشيداً بعلاقات الإمارات ودول الخليج العربية مع كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح معاليه أن هذه العلاقات تقوم على أساس قوي من الاحترام العميق المتبادل والتقدير الثقافي والعرقي واللغوي والمعتقد الديني لكل دولة والرغبة المشتركة في السلام العالمي والأمن والازدهار والرفاه للجميع.

جاء ذلك خلال حفل عشاء أقامه معاليه في قصره مساء أول من أمس للوفد البرلماني البريطاني ووفد معهد دول الخليج العربية في واشنطن اللذين يزوران البلاد حالياً.

ملتقى

وأشار معاليه إلى أنه رغم تباين الرؤية السياسية لكل أعضاء وفد برلمان المملكة المتحدة إلا أنها لم تمنعهم من توحيد مواقفهم تجاه المصالح المشتركة للبلدين وهو ما يفتخر به كل إماراتي.

ولفت معالي الشيخ نهيان بن مبارك إلى أن عدد مواطني المملكة المتحدة الذين يعيشون في الإمارات يبلغ نحو 120 ألفاً، مؤكداً أنهم يعملون بمهارة وتفان وإخلاص في تنمية وتطوير مختلف المجالات وبذلك يمثلون بلادهم أحسن تمثيل رغم انتماءاتهم السياسية المتعددة.

تعاون بناء

وأعرب معاليه عن ثقته بأن العلاقة بين البلدين سوف تزدهر، مبيناً أهمية التعاون لبناء مستقبل سلمي وزاهر للعالم وأن زيارة الوفد تؤكد العمل في هذا الاتجاه انطلاقاً من الثقة المتبادلة والعلاقة المميزة التي تربط بينهما في الوقت الـذي يعانـي فيه العالـم مـن الفتـن والانقسامـات بـدلاً مـن التعـاون.

ورحب معاليه أيضاً بأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن، مشيراً إلى أن رئيسة المعهد مارسيل وهبة صديقة عزيزة للإمارات وسفيرة لبلادها في أبوظبي في الفترة الصعبة التي تلت أحداث سبتمبر 2001م.

مصالح مشتركة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن الإمارات ودول مجلس التعاون والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية تجمعها المصالح المشتركة وقيم الولاء والوفاء والاحترام والتقدير لثقافاتها وللثقافات الأخرى والرغبة المتبادلة لتحقيق السلام والأمن والازدهار والرفاه في العالم.