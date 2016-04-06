الشعفار يستقبل ممثل «اليونيسيف» في دول مجلس التعاون

استقبل الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية في مكتبه بمقر الوزارة، الدكتور إبراهيم جودت الزيق ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أشاد بجهود الإمارات في حماية الطفل، ودورها الدولي ومبادراتها في هذا المجال، التي تشكل نموذجاً يحتذى به، ودعمها المتواصل لحماية حقوق الأطفال على المستوى العالمي، وتعاونها الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة في هذا المجال.

وتباحث الطرفان في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ومنظمة اليونيسيف، بما يخدم حماية حقوق الطفل وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات، ومساندة أنشطة «اليونيسف»، الرامية إلى دعم الأطفال في دول العالم، وجهودها لتعزيز حقوقهم.