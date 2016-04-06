أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الشعفار يستقبل ممثل «اليونيسيف» في دول مجلس التعاون

Google+ Print
الشعفار يستقبل ممثل «اليونيسيف» في دول مجلس التعاون الشعفار يستقبل ممثل «اليونيسيف» في دول مجلس التعاون

استقبل الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية في مكتبه بمقر الوزارة، الدكتور إبراهيم جودت الزيق ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أشاد بجهود الإمارات في حماية الطفل، ودورها الدولي ومبادراتها في هذا المجال، التي تشكل نموذجاً يحتذى به، ودعمها المتواصل لحماية حقوق الأطفال على المستوى العالمي، وتعاونها الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة في هذا المجال.

وتباحث الطرفان في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ومنظمة اليونيسيف، بما يخدم حماية حقوق الطفل وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات، ومساندة أنشطة «اليونيسف»، الرامية إلى دعم الأطفال في دول العالم، وجهودها لتعزيز حقوقهم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية