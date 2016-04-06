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خالد صلاح يستضيف إبراهيم سعيد فى حلقة خاصة بـ"على هوى مصر" اليوم

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خالد صلاح يستضيف إبراهيم سعيد فى حلقة خاصة بـ"على هوى مصر" اليوم خالد صلاح يستضيف إبراهيم سعيد فى حلقة خاصة بـ"على هوى مصر" اليوم
يستضيف الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إبراهيم سعيد، لاعب الأهلى والزمالك الأسبق، والمدير الفنى الحالى لنادى جولدى، اليوم الأربعاء، فى حلقة خاصة ببرنامجه "على هوى " الذى يذاع على فضائية النهار.

ويكشف "سعيد" خلال ظهوره بالبرنامج، تفاصيل مشكلته الحادة مع زوجته ،وتسريبه صورة ومحادثات خاصة به، بجانب الكشف عن الكثير من الأسرار العائلية، والرد على الكثير من الأسئلة التى تشغل بال الكثيرين من جماهيره ومحبيه والتى يأتى على رأسها، لماذا لا يخشى من رد فعل الرأى العام أو جمهور السوشيال ميديا حيال ما يقوم به؟

برنامج "على هوى مصر" يذاع غدًا فى العاشرة والنصف مساءً على شاشة تليفزيون قناة النهار one.

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مصر 365

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