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بالصور.. الدفع بـ 9 سيارات إطفاء لمواصلة إخماد حريق استوديو "ليلة"

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بالصور.. الدفع بـ 9 سيارات إطفاء لمواصلة إخماد حريق استوديو "ليلة" بالصور.. الدفع بـ 9 سيارات إطفاء لمواصلة إخماد حريق استوديو "ليلة"
يواصل رجال الإطفاء حتى الآن إخماد الحريق الذى تجدد ليلة أمس الثلاثاء فى استوديو "ليلة"، وتحديدا بإحدى الغرف داخل الاستوديو، حيث تم الدفع بـ 9 سيارات إطفاء ورجال إطفاء، لإخماد النيران التى نتج عنها تصاعد كثيف للأدخنة، وقد حرص رجال الحماية المدنية منذ نشوب الحريق، على فصل الكهرباء عن العقار الذى يتواجد به الحريق.

يذكر أنه اندلع ظهر أمس الثلاثاء حريق ضخم فى استوديو "ليلة" بالمهندسين والذى يعد من أهم وأكبر استوديوهات تسجيل الغناء فى الوطن العربى، حيث يقوم كبار المطربين بتسجيل ألبوماتهم وأعمالهم الغنائية فيه، ومن هؤلاء النجوم وأنغام وأصالة ومحمد حماقى.

حريق استوديو (1)

حريق استوديو (2)

حريق استوديو (3)

حريق استوديو (4)

حريق استوديو (5)

حريق استوديو (6)

حريق استوديو (7)

حريق استوديو (8)

حريق استوديو (9)


>- بالصور.. الدفع بـ12 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق استوديو ليلة بالمهندسين

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مصر 365

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