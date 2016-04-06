مصدر أمنى: حوائط مبطنة بالاسفنج وراء تجدد اشتعال النيران باستوديو "ليلة"

أكد مصدر أمنى، بأن قوات الحماية المدنية تعانى من حريق استوديو ليلة بالمهندسين، نظرا لوجود نيران مشتعلة بين جدران الحائط و حوائط مبطنة لكتم الصوت وبداخلها فوم واسفنج وهو ما يتسبب في تجدد النيران رغم محاولات عمليات التبريد.

و أضاف المصدر أن رجال الحماية المدنية بعدما قامت بعمليات إخماد الحريق عصر أمس الثلاثاء تجدد اشتعال النيران مرة أخرى بسبب تواجد مواد سريعة الاشتعال بين الحائط الخرسانى و الحاجز الصوتى المخصص لجسم الاستوديو

ويكثف رجال الحماية المدنية باشراف اللواء مجدي الشلقانى مديرالإدارة العامة للحماية المدنية من جهودهم لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة.

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