مصدر أمنى: حوائط مبطنة بالاسفنج وراء تجدد اشتعال النيران باستوديو "ليلة"

أكد مصدر أمنى، بأن قوات الحماية المدنية تعانى من حريق استوديو ليلة بالمهندسين، نظرا لوجود نيران مشتعلة بين جدران الحائط و حوائط مبطنة لكتم الصوت وبداخلها فوم واسفنج وهو ما يتسبب في تجدد النيران رغم محاولات عمليات التبريد.إعلان - Ads إعلان - Ads
ويكثف رجال الحماية المدنية باشراف اللواء مجدي الشلقانى مديرالإدارة العامة للحماية المدنية من جهودهم لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة.
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و أضاف المصدر أن رجال الحماية المدنية بعدما قامت بعمليات إخماد الحريق عصر أمس الثلاثاء تجدد اشتعال النيران مرة أخرى بسبب تواجد مواد سريعة الاشتعال بين الحائط الخرسانى و الحاجز الصوتى المخصص لجسم الاستوديو
ويكثف رجال الحماية المدنية باشراف اللواء مجدي الشلقانى مديرالإدارة العامة للحماية المدنية من جهودهم لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة.
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