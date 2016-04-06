حزب الغد بكفر الشيخ يعيد هيكلة أماناته ويقبل استقالة ثلاثة من أعضائه

أجرى حزب الغد بكفر الشيخ عدد من التغيرات في بعض المناصب القيادية وقبل استقالة أخرين، وقال اللواء أركان حرب عبد اللطيف الفحل الأمين العام لحزب الغد لمحافظة كفرالشيخ، أنه اعتمد تعيين عبد الحميد السيد البسطويسى أميناً عاماً لمركز ومدينة كفرالشيخ خلفاً لعبد الفتاح صلاح عبد الفتاح، وتعيين عثمان إبراهيم عبد الحميد أميناً للصندوق بالمكتب التنفيذى لحزب الغد بمركز كفرالشيخ، وتعيين مجدى السعداوى أميناً لصندوق الحزب بمحافظة كفرالشيخ، وعضو المكتب التنفيذى للمحافظة، كما تم ضم الكابتن يوسف عبدالحميد فهيم المحلاوى بطل الجمهورية فى لعبة كمال الاجسام بعضوية لجنة الشباب لحزب الغد بالمحافظة.

وأضاف عبد النبى موسى عضو الهيئة العليا للحزب وأمين عام التنظيم للمحافظة، فى تصريحات صحفية، أنه تم قبول استقالة كل من عبد المنصف عبد السلام وأشرف موسى اللذان تقدما بها بعد علمهم بإقالة عبد الفتاح صلاح من موقعه التنظيمى بالحزب.

وأضاف موسى عضو الهيئة العليا، أن قبول الاستقالة جاء بالتوازى مع توجيهات المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بإعادة هيكلة أمانات الحزب بالمحافظات وضخ دماء جديدة تكون قادرة على تحمل المسئولية الوطنية فى هذه المرحلة العصيبة من عمر الحزب.

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