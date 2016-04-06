ليلة_الأبطال – فيليبي لويس: متى يطرد لاعبا من برشلونة مثلما يحدث معنا؟

(إفي): أبدى فيليبي لويس، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني اليوم بعد الهزيمة أمام برشلونة (2-1) في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي اعتقاده بأن الفريق الكتالوني "يحظى بالحماية".

وقال اللاعب البرازيلي: "أعتقد أن برشلونة يتلقى الحماية. عندما تلعب أمامه يتضح أنه يتمتع بقوة كبيرة، ويتم التعامل مع أي فعل (من المنافس) بقوة شديدة. هذا يلحق ضررا كبيرا بالويفا".

وأوضح "طرد فيرناندو توريس كان مجحفا للغاية من وجهة نظري، وهذا يؤثر بصورة كبيرة على ملعب كهذا أمام منافس يفتح المساحات مثل برشلونة".

وأضاف "لا أعرف ما يتوجب فعله كي يطرد لاعبوه كما يطرد لاعبونا. آمالنا قائمة، ونريد التأهل إلى نصف النهائي، على الرغم من صعوبة مقاومة التيار".