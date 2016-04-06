حوار في الجول - إسماعيل يوسف يتحدث عن.. دعم ماكليش ومنصبه الجديد في الزمالك وباسم مرسي

بعد إلغاء منصب مدير الكرة في الجهاز الفني للزمالك وتعين إسماعيل يوسف كرئيس لقطاع الكرة يتحدث لـFilGoal.com في حوار شامل.

وقرر مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة تعيين عبد الحليم علي قائم بأعمال مدير الكرة بجانب عمله كمدرب مساعد وذلك في أعقاب الخسارة من الإسماعيلي 1-0 بالدوري المصري.

وتحدث إسماعيل يوسف في حواره مع FilGoal.com حول العديد من النقاط التي تخص أليكس ماكليش المدير الفني وباسم مرسي مهاجم الزمالك.

والتالي ما قاله تيجانا في حواره مع FilGoal.com..

"عدت مرة أخرى لمنصب رئيس القطاع وأرى أنه منصبا أكبر من مدير الكرة.. وأخدم الزمالك في أي مكان".

"أسعى للعمل بجد في منصبي الجديد والتخطيط لقطاع الكرة.. وسأتجاهل أي حملات تستهدفني وتستهدف الزمالك".

"بعض الأفراد تتعرض لي وتقوم بحملات ضدي وهم يعلمون أنهم لن يدخلوا الزمالك مجددا وثقة رئيس النادي في تزعجهم".

"المسميات لا تزعجني.. ولن أهتم بالرد على أحد وسأسير في طريقي من أجل خدمة الزمالك".

ماكليش

"سأظل زمالكاوي وأدعم نادي الزمالك وحتى لو خرجت منه لن أتحدث عنه بسوء.. فهو أعظم نادي في الكون وبه أعظم ناس".

"أليكس ماكليش مدرب جيد وأدعمه بقوة ولم توجد أي مشكلة بيني وبينه فليس لي أي دور فني معه حتى يكون بيننا أي مشكلة".

"سأظل خلف ماكليش أدعمه لصالح الزمالك.. وإن شاء الله سنتوج ببطولة إفريقيا".

ويلعب الزمالك في دور الـ16 مع مولودية بجاية الجزائري يوم السبت المقبل في الذهاب باستاد بتروسبورت.

باسم مرسي والدوري

"لا توجد أي مشكلة مع باسم مرسي.. هو مثل إبني وأنا من جعلته يلعب في الإنتاج الحربي، وأي أحاديث حول أزمة بيني وبينه لا أساس لها من الصحة".

"بطولة الدوري ابتعدت قليلا عن الزمالك.. لكن هناك فرصة وكل شيء وارد في كرة القدم.. الفيصل في هذه النقطة هو الإخلاص والعمل وبذل الجهد".

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