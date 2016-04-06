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إسرائيل تعرقل جهود إعادة إعمار غزة بمنع تحويل "الأسمنت" إلى القطاع

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إسرائيل تعرقل جهود إعادة إعمار غزة بمنع تحويل "الأسمنت" إلى القطاع إسرائيل تعرقل جهود إعادة إعمار غزة بمنع تحويل "الأسمنت" إلى القطاع
فى محاولة لعرقلة الجهود لإعادة إعمار قطاع غزة، قرر منسق أعمال الإسرائيلية فى المناطق الفلسطينية المحتلة، الجنرال يوآب مردخاى، تجميد تحويل الأسمنت الى القطاع الخاص فى غزة.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن مردخاى، نشر القرار باللغة العربية على صفحته فى موقع "الفيسبوك"، قائلا: "إنه فى أعقاب معلومات وصلت الى الآلية الدولية لإعادة الإعمار، اتضح أن عماد الباز، أحد المسؤولين فى حركة "حماس" ونائب المدير العام لوزارة الاقتصاد، أخذ جزء من مواد البناء المعدة لإعادة اعمار القطاع، "وبما أن المقصود خرق للتفاهمات" فقد قرر الجنرال مردخاى تجميد تحويل الاسمنت المعد لبناء البيوت فى القطاع".

وأضافت الصحيفة العبرية، أنه فى المقابل سيتواصل تحويل الأسمنت المعد للمشاريع الدولية الكبيرة، فى مجالات التعليم والصحة وغيرها، موضحة أنه جاء فى البيان: "يؤسفنا أن حماس تواصل استغلال الجمهور الفلسطينى كله لصالح المصالح الشخصية للتنظيم".

الجدير بالذكر أن آلية إعادة الإعمار فى قطاع غزة مسئولة عن تحويل مواد البناء بهدف ترميم أضرار حملة "الجرف الصامد" فى صيف 2014.


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مصر 365

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