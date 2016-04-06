محافظ الاسكندرية للأحزاب: تشكيل مجلس استشارى بديل للمجلس المحلى

كما طالب المحافظ بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، لتسير العمل و ناشد البرلمان بسرعة إصدارة، مؤكدا أن من أولوياتة دعم الأحزاب وأنه سيتم تنظيم لقاء شهرى بالأحزاب، قائلا :" الحياة السياسية بدون أحزاب لا تصلح، والأحزاب هامة حتى لو ليست ممثلة فى البرلمان".
و قال محافظ الاسكندرية أن مخالفات المبانى سبب مباشر فى "خراب" الإسكندرية، و أكد على انة فرض قيود للتقليل منها و زيادة نسبة الازالات ، و أشار الى انة ضد ادخال المرافق للمبانى المخالفة لتقنين أوضاعها ،و سيعلن عن موقفة من قرار رئيس الوزراء بادخال المرافق فور وصول الصيغة التنفيذية للقرار .
و أكد المحافظ على حلول مشكلة مخالفات المبانى و القمامة تأتى من خلال الالتزام بالقانون بدون استثناء ، كما أكد على تمسك المحافظة بإسترداد الاموال المستحقة من مديوينة الحديقة الدولية و انة قد تم رفع الملف الى مجلس الورزاء للبت فية ، قائلا :" حق المحافظة لابد من تحصيلة
و أشار المحافظ إلى الأسكندرية ستشهد الفترة القادمة مشروعات كبرى مثل مشروع تطوير الأرض الواقعة خلف كارفور بمساحة 350 فدان ، لتحويلها إلى مدينة ملاهى تضاهى "ديزنى لاند" ، و طرح مشروع أرض كوتة لاقامة فندق على شكل فنار الاسكندرية و تطوير مسرح محمد عبد الوهاب ، و إزالة سرادق العزاء بمسجد القائد ابراهيم و تخصيص أماكن اخرى بجوار الموقف الجديد.
بالاضافة إلى طرح مشروع مدينة سكنية على طراز حديث على مساحة 150 فدان فى منطقة الذراع البحرى على بحيرة مريوط ، و تخصيص أرض لنادى الاتحاد السكندرى بجوار المدينة السكنية، كما سيتم انشاء نموذج مدينة سكنية متميزة على مساحو 60 فدان ببرج العرب .
من جانبة قال أحمد مهنى مساعد رئيس حزب الحرية و الامين العام للحزب بالاسكندرية ، أن اللقاء الذى عقدة محافظ الاسكندرية اليوم ، كان لقاءا مثمرا ، تناول كافة القضايا و الملفات التى تهم الشارع السكندرى، مؤكدا على دعم الحزب و التكاتف مع الدولة فى كل ما يهم و يحقق مصالح المواطن السكندرى.
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