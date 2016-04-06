محافظ الاسكندرية للأحزاب: تشكيل مجلس استشارى بديل للمجلس المحلى

عقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية لقاء موسع مساء اليوم، مع ممثلى 22 حزب سياسى بالإسكندرية، حيث أعلن المحافظ عن رغبته فى تأسيس مجلس استشارى جديد فى الفترة القادمة للإسكندرية ليكون بديلا للمجلس المحلى، و الذى سوف يضم ممثلين من الأحزاب السياسية، جامعة الإسكندرية، الغرفة التجارية، المجلس القومى للمرأة، الشباب، منظمات المجتمع المدنى بديل مؤقت للمجلس المحلى، و شدد المحافظ على ضرورة تواجد المجلس المحلى فى عام 2017 نظرا لصعوبة اتخاذ القرارات فى الوقت الحالى.

كما طالب المحافظ بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، لتسير العمل و ناشد البرلمان بسرعة إصدارة، مؤكدا أن من أولوياتة دعم الأحزاب وأنه سيتم تنظيم لقاء شهرى بالأحزاب، قائلا :" الحياة السياسية بدون أحزاب لا تصلح، والأحزاب هامة حتى لو ليست ممثلة فى البرلمان".

و قال محافظ الاسكندرية أن مخالفات المبانى سبب مباشر فى "خراب" الإسكندرية، و أكد على انة فرض قيود للتقليل منها و زيادة نسبة الازالات ، و أشار الى انة ضد ادخال المرافق للمبانى المخالفة لتقنين أوضاعها ،و سيعلن عن موقفة من قرار رئيس الوزراء بادخال المرافق فور وصول الصيغة التنفيذية للقرار .

و أكد المحافظ على حلول مشكلة مخالفات المبانى و القمامة تأتى من خلال الالتزام بالقانون بدون استثناء ، كما أكد على تمسك المحافظة بإسترداد الاموال المستحقة من مديوينة الحديقة الدولية و انة قد تم رفع الملف الى مجلس الورزاء للبت فية ، قائلا :" حق المحافظة لابد من تحصيلة

و أشار المحافظ إلى الأسكندرية ستشهد الفترة القادمة مشروعات كبرى مثل مشروع تطوير الأرض الواقعة خلف كارفور بمساحة 350 فدان ، لتحويلها إلى مدينة ملاهى تضاهى "ديزنى لاند" ، و طرح مشروع أرض كوتة لاقامة فندق على شكل فنار الاسكندرية و تطوير مسرح محمد عبد الوهاب ، و إزالة سرادق العزاء بمسجد القائد ابراهيم و تخصيص أماكن اخرى بجوار الموقف الجديد.

بالاضافة إلى طرح مشروع مدينة سكنية على طراز حديث على مساحة 150 فدان فى منطقة الذراع البحرى على بحيرة مريوط ، و تخصيص أرض لنادى الاتحاد السكندرى بجوار المدينة السكنية، كما سيتم انشاء نموذج مدينة سكنية متميزة على مساحو 60 فدان ببرج العرب .

من جانبة قال أحمد مهنى مساعد رئيس حزب الحرية و الامين العام للحزب بالاسكندرية ، أن اللقاء الذى عقدة محافظ الاسكندرية اليوم ، كان لقاءا مثمرا ، تناول كافة القضايا و الملفات التى تهم الشارع السكندرى، مؤكدا على دعم الحزب و التكاتف مع الدولة فى كل ما يهم و يحقق مصالح المواطن السكندرى.

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