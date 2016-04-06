هانى المسيرى ينفى ترشحه فى انتخابات نادى اليخت بالإسكندرية

نفى هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية السابق ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، ترشحه فى الانتخابات المزمع إجراؤها فى نادى اليخت بالإسكندرية، أو أى انتخابات أخرى تجرى بالأندية الخاصة بالإسكندرية أو القاهرة.

وأشار المسيرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه لم ولن يترشح فى تلك الانتخابات المزمع إجراؤها بنادى اليخت، كما نفى ما تردد مؤخرا من تورط والده فى تربيطات تلك الانتخابات، قائلا "إنه كلام عار تماما من الصحة وينبغى عدم الزج بأسماء شخصيات عامة دون تحرى الدقة".

وأكد "المسيرى" على أنه يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى ومقرها القاهرة، وهو ما يخالف لشروط الترشح لتولى رئاسة النادى، وليس لديه أى نية فى الترشح لشغل هذا المنصب معربا عن تقديره وحبه للإسكندرية مسقط رأسه ولشعبها العظيم.

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