القضاء يحسم ملكية " فارس وخمس عوانس " و جزء ثان قريباً

انتهى الخلاف حول قضية مسلسل " فارس وخمس عوانس " الذي شغل الوسط الفني، بشأن ملكية المسلسل ما بين المنتجة رنا الحلاق والمنتج عدنان حمزة.

حيث ألغى القضاء الحجز عن العمل وتم الفصل بحكم مبرم لينتهي النزاع لصالح المنتجة رنا الحلاق مالكة شركة ماجيك لاين للإنتاج الفني .

وفي تصريح خاص أكدت رنا الحلاق أن العمل سيعرض قريبا بالمحطات المحلية والعربية بينما تستعد الشركة لإنتاج الجزء الثاني من العمل .

وأعرب كاتب العمل أحمد سلامة عن تفاؤله بالجزء الأول الذي يحمل مقومات النجاح كعمل كوميدي ، ووعد الجمهور بجزء ثاني عالي السوية.

يشار إلى أن مسلسل فارس وخمس عوانس مسلسل كوميدي للكاتب احمد سلامة واخراج فادي سليم والاشراف العام رنا الحلاق ..

والعمل من بطولة مجموعة من نجوم الدراما منهم : عبد المنعم عمايري ، رنا الأبيض، مرح جبر ، جيني إسبر، مديحة كنيفاتي ، يزن السيد ، لينا دياب ، جرجس جبارة، وغادة بشور ، تولين البكري ، معتصم النهار.